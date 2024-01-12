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Зайцев Иван Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1917 ст.

Отец: Зайцев Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Зайцева (Белова) Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева (Белова) Вера Петровна

Рождение ребёнка
19.09.1953

Дочь: Мухина (Зайцева) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева (Белова) Вера Петровна

Смерть
Неизвестно

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