Зайцев Иван Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1917 ст.
Отец: Зайцев Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайцева (Белова) Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1953
Дочь: Мухина (Зайцева) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева (Белова) Вера Петровна
Смерть
Неизвестно