Микулич софия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микулич софия

Место рождения

половковичи клецкого

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микулич Викентий

Рождение ребёнка
07.01.1962

Сын: Микулич николай викентьевич

Отец ребёнка: Микулич Викентий

Рождение ребёнка
1964

Сын: Микулич александр викентьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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