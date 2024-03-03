Микулич софия
Место рожденияполовковичи клецкого
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Микулич Викентий
Рождение ребёнка
07.01.1962
Сын: Микулич николай викентьевич
Отец ребёнка: Микулич Викентий
Рождение ребёнка
1964
Сын: Микулич александр викентьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно