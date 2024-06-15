Салмонида Алексеева 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салмонида Алексеева

Место рождения

Литино, Кобелевская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Литино, Кобелевская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Алексей Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Козырева) Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Козырев Алексей Петрович

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Козырев Глеб Алексеев

Отец ребёнка: Козырев Алексей Петрович

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Козырев Иван Алексеев

Отец ребёнка: Козырев Алексей Петрович

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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