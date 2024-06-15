Салмонида Алексеева
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Козырева) Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Козырев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Козырев Алексей Петрович
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Козырев Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно