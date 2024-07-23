Ганиева Халимя Жемнихановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ганиева Халимя Жемнихановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жемнихан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганиева Нейме Абдулганиевна

Отец ребёнка: Ганиев Абдулгани Хайретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганиева Шербену Абдулганиевна

Отец ребёнка: Ганиев Абдулгани Хайретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганиева Зулейха Абдулганиевна

Отец ребёнка: Ганиев Абдулгани Хайретдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганиев Абдулгани Хайретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганиева Зейтуне Абдулганиевна

Отец ребёнка: Ганиев Абдулгани Хайретдинович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ганиева Аджар Абдулганиевна

Отец ребёнка: Ганиев Абдулгани Хайретдинович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Ганиев Барий Ганиевич

Отец ребёнка: Ганиев Абдулгани Хайретдинович

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