Ганиева Халимя Жемнихановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жемнихан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганиева Нейме Абдулганиевна
Отец ребёнка: Ганиев Абдулгани Хайретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганиева Шербену Абдулганиевна
Отец ребёнка: Ганиев Абдулгани Хайретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганиева Зулейха Абдулганиевна
Отец ребёнка: Ганиев Абдулгани Хайретдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганиева Зейтуне Абдулганиевна
Отец ребёнка: Ганиев Абдулгани Хайретдинович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ганиева Аджар Абдулганиевна
Отец ребёнка: Ганиев Абдулгани Хайретдинович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Ганиев Абдулгани Хайретдинович