Воинкова (Ергина-Сутягина) (Бучельникова) Агафья Львова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинкова (Ергина-Сутягина) (Бучельникова) Агафья Львова

Воинкова (Ергина-Сутягина) (Бучельникова) Агафья Львова

avatar

Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

03.05.1851

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Бучельников Лев Андреев

Мать: не указана

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
30.04.1812

Муж: Ергин - Сутягин Иван Иванов

Рождение ребёнка
18.03.1813

Сын: Ергин Василий Иванов

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Иван Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1816

Сын: Ергин Феодор Иванов

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Иван Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1818

Сын: Ергин Антоний Иванов

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Иван Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.08.1829

Сын: Ергин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Иван Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.10.1832

Муж: Воинков Стефан Прокопьев

Смерть
03.05.1851
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close