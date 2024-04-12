Воинкова (Ергина-Сутягина) (Бучельникова) Агафья Львова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти03.05.1851
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Бучельников Лев Андреев
Бракосочетание
30.04.1812
Рождение ребёнка
18.03.1813
Сын: Ергин Василий Иванов
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Иван Иванов
Рождение ребёнка
04.06.1816
Сын: Ергин Феодор Иванов
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Иван Иванов
Рождение ребёнка
16.01.1818
Сын: Ергин Антоний Иванов
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Иван Иванов
Рождение ребёнка
19.08.1829
Сын: Ергин Андрей Иванов
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Иван Иванов
Бракосочетание
09.10.1832
Смерть
03.05.1851