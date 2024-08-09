Мелания Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акиндин Акинфей Евдокимов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Яков Акиндинов

Отец ребёнка: Акиндин Акинфей Евдокимов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Акиндинов

Отец ребёнка: Акиндин Акинфей Евдокимов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марья Акиндинова

Отец ребёнка: Акиндин Акинфей Евдокимов

Смерть
Неизвестно

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