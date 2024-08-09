Мелания Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Яков Акиндинов
Отец ребёнка: Акиндин Акинфей Евдокимов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Акиндинов
Отец ребёнка: Акиндин Акинфей Евдокимов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марья Акиндинова
Отец ребёнка: Акиндин Акинфей Евдокимов
Смерть
Неизвестно