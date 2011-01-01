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Зиновая Валентина Алексеевна
Зиновая Валентина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Пол
Женский
Отец
Зиновой Василий Александрович
1925 г.р.
Мать
Зиновая (Белоконь) Екатерина Михайловна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Зиновой Василий Александрович
Мать:
Зиновая Екатерина Михайловна
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