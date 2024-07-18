Киселев Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Илья Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Пелагея Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.

Сын: Киселев Сергей Иванов

Мать ребёнка: не указана

из брака
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Киселев Семен Иванов

Мать ребёнка: не указана

из брака
Смерть
Неизвестно

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