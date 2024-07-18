Киселев Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Илья Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Пелагея Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.
Мать ребёнка: не указана
из брака
Рождение ребёнка
1889 ст.
Сын: Киселев Семен Иванов
Мать ребёнка: не указана
из брака
Смерть
Неизвестно