Меркулов Ермолай Иванович 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Меркулов Ермолай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

11.05.1904

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
18.05.1860

Дочь: Фонарева (Меркулова) Елена Ермолаевна

Мать ребёнка: Меркулова Прасковья Ермолаевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.10.1866

Дочь: Черкашина (Меркулова) Пелагея Ермолаевна

Мать ребёнка: Меркулова Прасковья Ермолаевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
11.05.1904
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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