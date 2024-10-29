Меркулов Ермолай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти11.05.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1860
Дочь: Фонарева (Меркулова) Елена Ермолаевна
Мать ребёнка: Меркулова Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
02.10.1866
Дочь: Черкашина (Меркулова) Пелагея Ермолаевна
Мать ребёнка: Меркулова Прасковья Ермолаевна
Смерть
11.05.1904