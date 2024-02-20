(Папуш) Пелагея Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Папуш) Пелагея Авксентьевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1902

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Папуш Авксентий Афанасьевич

Мать: Папуш Матрена Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1902
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
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