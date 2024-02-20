(Папуш) Пелагея Авксентьевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1902
Дата смерти1902
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1902
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /