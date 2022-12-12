Бочков Константин Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: Бочков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1900
Жена: Бочкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.08.1913
Дочь: Мельникова Марфа Константиновна
Мать ребёнка: Бочкова Анна Дмитриевна
Смерть
Около 1930
Похоронен на кладбище села Лазарево в начале 30-х годов. Его привёз из лугов в деревне Липна на телеге мёртвого председатель колхоза "Восход" деревни Подболотня Мурындин.