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Бочков Константин Васильевич

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Место рождения

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Бочков Василий

Мать: не указана

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
Бракосочетание
Около 1900

Жена: Бочкова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.08.1913

Дочь: Мельникова Марфа Константиновна

Мать ребёнка: Бочкова Анна Дмитриевна

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
Смерть
Около 1930
Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
Похоронен на кладбище села Лазарево в начале 30-х годов. Его привёз из лугов в деревне Липна на телеге мёртвого председатель колхоза "Восход" деревни Подболотня Мурындин.
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