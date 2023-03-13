Бусарева (Ерышева) Евдокия
Место рожденияАлександровка
Дата рождения05.08.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1867
Отец: Ерышевъ Гаврила
Мать: Ерышева Надежда
Александровка
Бракосочетание
03.02.1884
Муж: Бусаревъ Андрей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бусаревъ Павелъ
Отец ребёнка: Бусаревъ Андрей
Рождение ребёнка
17.06.1888
Сын: Бусаревъ Петръ
Отец ребёнка: Бусаревъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
04.03.1893
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Бусаревъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Бусаревъ Андрей
Рождение ребёнка
17.11.1903
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Бусаревъ Андрей
Рождение ребёнка
29.08.1908
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бусаревъ Андрей