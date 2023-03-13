Бусарева (Ерышева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусарева (Ерышева) Евдокия

Место рождения

Александровка

Дата рождения

05.08.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1867

Отец: Ерышевъ Гаврила

Мать: Ерышева Надежда

Александровка
Бракосочетание
03.02.1884

Муж: Бусаревъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Бусаревъ Павелъ

Отец ребёнка: Бусаревъ Андрей

Рождение ребёнка
17.06.1888

Сын: Бусаревъ Петръ

Отец ребёнка: Бусаревъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
04.03.1893

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Бусаревъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Бусаревъ Андрей

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1903

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Бусаревъ Андрей

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1908

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бусаревъ Андрей

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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