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Калафат-Мл. Иван Иванович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

01.03.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Калафат Иван Харлампиевич

Мать: Калафат Мария Спиридоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.03.1916
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - сухотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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