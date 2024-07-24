Хлебников Владимир Александрович
Место рожденияг.Ярославль, Ярославская обл., Россия
Дата рождения20.10.1920
Дата смерти23.08.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Ярославль, Ярославская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
07.07.1946
Московская обл., Россия
Рождение ребёнка
10.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капитанова Нина Филипповна
Смерть
23.08.1974
г.Долгопрудный, Московская обл., Россия