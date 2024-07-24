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Хлебников Владимир Александрович

Место рождения

г.Ярославль, Ярославская обл., Россия

Дата рождения

20.10.1920

Дата смерти

23.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.
1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Ярославль, Ярославская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Клавдия Андреевна

Развод
Неизвестно

Жена: Капитанова Нина Филипповна

Бракосочетание
07.07.1946

Жена: Капитанова Нина Филипповна

Московская обл., Россия
Рождение ребёнка
10.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капитанова Нина Филипповна

Смерть
23.08.1974
г.Долгопрудный, Московская обл., Россия

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