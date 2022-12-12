Гаврилова (Коротецкова) Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рождения04.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1873
Отец: Коротецков Иван Семёнов
Бракосочетание
13.02.1894
Муж: Маркин Андрей Ильин
Рождение ребёнка
12.06.1902
Сын: Маркин Пётр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
11.05.1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно