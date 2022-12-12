Гаврилова (Коротецкова) Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Коротецкова) Екатерина Иванова

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Место рождения

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

04.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1873

Отец: Коротецков Иван Семёнов

Мать: Лужникова Евдокия Петрова

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
13.02.1894

Муж: Маркин Андрей Ильин

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1902

Сын: Маркин Пётр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
11.05.1908

Муж: Гаврилов Пётр Корнилович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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