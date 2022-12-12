Даниель-Бек Сергей (Саркис) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниель-Бек Сергей (Саркис) Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даниель-Бек Израиль

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1908

Сын: Даниель-Бек Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Даниель-Бек Ксения Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниель-Бек Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Даниель-Бек Ксения Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниель-Бек Ксения Владимировна

Смерть
17.06.1955
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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