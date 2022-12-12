Даниель-Бек Сергей (Саркис) Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.06.1955
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даниель-Бек Израиль
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1908
Сын: Даниель-Бек Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Даниель-Бек Ксения Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниель-Бек Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Даниель-Бек Ксения Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1955