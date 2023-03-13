Горшенина (Титова) Надежда Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Титова) Надежда Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Титовъ Нестеръ

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1899

Муж: Горшенинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1902

Дочь: Бурзянцева Ефросинья

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1905

Дочь: Горшенина Анна

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1908

Дочь: Горшенина Клавдия

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1910

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1915

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1918

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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