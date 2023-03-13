Горшенина (Титова) Надежда Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Титовъ Нестеръ
Бракосочетание
12.02.1899
Муж: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
23.09.1902
Дочь: Бурзянцева Ефросинья
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
04.02.1905
Дочь: Горшенина Анна
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
11.02.1908
Дочь: Горшенина Клавдия
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
06.05.1910
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
25.06.1915
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
22.08.1918
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ