Мазанова Настасья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазанова Настасья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазанов Григорий Титов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Мазанов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Мазанов Григорий Титов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Мазанов Никита Григорьев

Отец ребёнка: Мазанов Григорий Титов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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