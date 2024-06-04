Мазанова Настасья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Мазанов Григорий Титов
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Мазанов Григорий Титов
Смерть
После 1850