Хиневич Николай Викентьев
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Хиневич Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Хиневич Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1939
Смерть
Неизвестно