Хиневич Николай Викентьев 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хиневич Николай Викентьев

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Хиневич Викентий Трофимов

Мать: Хиневич (Гурина) Мария Васильева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хиневич Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Хиневич Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Хиневич Аграфена Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хиневич Аграфена Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хиневич Аграфена Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хиневич Аграфена Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хиневич Аграфена Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хиневич Аграфена Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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