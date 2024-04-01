Басова (Белых) Феодосия Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Белых Тихон Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Алексеев
Бракосочетание
06.06.1782
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 26 ж. 17
Рождение ребёнка
Около ?.01.1784
Дочь: Агафья Маркелова
Отец ребёнка: Басов Маркел Крест. Красноярской Слободы Тимофеев
Смерть
Неизвестно