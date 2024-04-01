Басова (Белых) Феодосия Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басова (Белых) Феодосия Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Белых Тихон Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1782

Муж: Басов Маркел Крест. Красноярской Слободы Тимофеев

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 26 ж. 17
Рождение ребёнка
Около ?.01.1784

Дочь: Агафья Маркелова

Отец ребёнка: Басов Маркел Крест. Красноярской Слободы Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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