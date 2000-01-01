Павлова Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Павлов Лука
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Павлов Лука
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Павлов Лука
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Павлов Лука
Рождение ребёнка
1846
Сын: Павлов Григорий
Отец ребёнка: Павлов Лука
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Павлов Лука
Рождение ребёнка
1850
Сын: Павлов Сергей
Отец ребёнка: Павлов Лука
Рождение ребёнка
1855
Сын: Павлов Ефим
Отец ребёнка: Павлов Лука
Смерть
Неизвестно