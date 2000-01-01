Павлова Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Евгения Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Павлов Лука

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Павлов Лука

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Павлов Лука

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Павлов Лука

Рождение ребёнка
1846

Сын: Павлов Григорий

Отец ребёнка: Павлов Лука

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Павлов Лука

Рождение ребёнка
1850

Сын: Павлов Сергей

Отец ребёнка: Павлов Лука

Рождение ребёнка
1855

Сын: Павлов Ефим

Отец ребёнка: Павлов Лука

Смерть
Неизвестно
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