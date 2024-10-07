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Трофим Кондратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кондратий Фотиевич

Мать: Евдокия Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Наталья Трофимовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван Трофимович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Трофимовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Трофимовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Трофимовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Александр Трофимович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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