Трофим Кондратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Кондратий Фотиевич
Мать: Евдокия Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Наталья Трофимовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Трофимович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Трофимовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Трофимовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Трофимовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Александр Трофимович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно