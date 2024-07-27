Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Августенбургская Каролина Матильда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Шлезвиг-Гольштейнская Виктория Аделаида
Отец ребёнка: Глюксбургский Фридрих Фердинанд
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шлезвиг-Гольштейнский Вильгельм Фридрих
Отец ребёнка: Глюксбургский Фридрих Фердинанд
Смерть
1932