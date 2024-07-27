Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Августенбургская Каролина Матильда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Августенбургская Каролина Матильда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

RL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Шлезвиг-Гольштейнский Фридрих VIII

Мать: Гогенлоэ-Лангенбургская Адельгейда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глюксбургский Фридрих Фердинанд

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Шлезвиг-Гольштейнская Виктория Аделаида

Отец ребёнка: Глюксбургский Фридрих Фердинанд

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шлезвиг-Гольштейнский Вильгельм Фридрих

Отец ребёнка: Глюксбургский Фридрих Фердинанд

Смерть
1932

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