Чупрова (Чупрова) Пелагея Сидоровна
Место рождениядеревня Кижма
Дата рождения1726
Дата смерти1783
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1750
Муж: Чюпров Иван Андреев
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев
деревня Загривочная
Рождение ребёнка
До 1765
Дочь: Чупрова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев
Рождение ребёнка
До 1765
Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев
Рождение ребёнка
До 1766
Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев
Рождение ребёнка
До 1766
Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев
Рождение ребёнка
До 1767
Дочь: Чупрова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев
Рождение ребёнка
До 1767
Дочь: Чупрова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Чюпрова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1783