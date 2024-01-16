Чупрова (Чупрова) Пелагея Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова (Чупрова) Пелагея Сидоровна

Место рождения

деревня Кижма

Дата рождения

1726

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Сидор

Мать: Дочь

деревня Кижма
Бракосочетание
1750

Муж: Чюпров Иван Андреев

Рождение ребёнка
1757

Сын: Чупров Исаак Иванович

Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев

деревня Загривочная
Рождение ребёнка
До 1765

Дочь: Чупрова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев

Рождение ребёнка
До 1765

Сын: Чупров Савва Иванович

Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев

Рождение ребёнка
До 1766

Сын: Чупров Павел Иванович

Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев

Рождение ребёнка
До 1766

Сын: Чупров Василий Иванович

Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев

Рождение ребёнка
До 1767

Дочь: Чупрова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев

Рождение ребёнка
До 1767

Дочь: Чупрова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Чюпрова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Чюпров Иван Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1783
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