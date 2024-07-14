Панютин Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панютина Марина Казьмина
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Панютин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Панютина Марина Казьмина
Смерть
1808
запись в ревизии 1811 г. (Ф 184 оп 2 Д 332)
Упоминание
?.08.1811
ревизия 1811 по с. Ветреное (Красное) (Ф 184 оп 2 Д 332). Удельные крестьяне. № 20. Возраст по предыдущей ревизии (1795 г.) - 43 года. Умер в 1808 г.