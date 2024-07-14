Панютин Василий Матвеевич Около 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панютин Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панютина Марина Казьмина

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Панютин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Панютина Марина Казьмина

Смерть
1808
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
запись в ревизии 1811 г. (Ф 184 оп 2 Д 332)
Упоминание
?.08.1811
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
ревизия 1811 по с. Ветреное (Красное) (Ф 184 оп 2 Д 332). Удельные крестьяне. № 20. Возраст по предыдущей ревизии (1795 г.) - 43 года. Умер в 1808 г.

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