Халтурин Тимофей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Халтурин Алексей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Халтурин Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Халтурин Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1858
Сын: Халтурин Харитон Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно