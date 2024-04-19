Халтурин Тимофей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалтурин Тимофей Алексеевич

Халтурин Тимофей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Халтурин Алексей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1804

Сын: Халтурин Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Халтурин Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Халтурин Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1858

Сын: Халтурин Харитон Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.