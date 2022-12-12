Дука Аркадий Филлипович
Место рождения
Дата рождения13.05.1940
Дата смерти31.08.1983
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1940
Отец: Дука Филлип Иванович
Мать: Бондаренко Анна
Рождение ребёнка
10.07.1965
Дочь: Туйчиева Галина Аркадьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.?.1975
Дочь: Киянова Анна Аркадьевна
Мать ребёнка: Дука Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
31.08.1983