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Дука Аркадий Филлипович

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Место рождения

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

13.05.1940

Дата смерти

31.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1940

Отец: Дука Филлип Иванович

Мать: Бондаренко Анна

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.07.1965

Дочь: Туйчиева Галина Аркадьевна

Мать ребёнка: не указана

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
11.?.1975

Дочь: Киянова Анна Аркадьевна

Мать ребёнка: Дука Екатерина Ивановна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
31.08.1983
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