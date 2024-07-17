Мальцев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосеева (Мальцева) Марина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Мальковка, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров (Мальцев) Савва Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова (Мальцева) Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно