Мальцев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосеева (Мальцева) Марина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Мальковка, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров (Мальцев) Савва Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова (Мальцева) Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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