Введенский ПЁТР АНДРЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Введенский ПЁТР АНДРЕЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Введенский АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Мать: не указана

Смерть
1917
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