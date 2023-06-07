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Введенский ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Введенский ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1859
Дата смерти
1917
Пол
Мужской
Отец
Введенский АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
1824 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец:
Введенский АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Мать: не указана
Смерть
1917
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