Кутейкин Борис Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1941
Дата смерти02.09.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутейкин Виктор Борисович
Мать ребёнка: Кутейкина (Катаева) Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1965
Рождение ребёнка
05.09.1968
Сын: Кутейкин Андрей Борисович
Мать ребёнка: Кутейкина (Катаева) Александра Ивановна