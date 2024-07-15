Кутейкин Борис Федорович 13.03.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кутейкин Борис Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1941

Дата смерти

02.09.1965

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутейкин Виктор Борисович

Мать ребёнка: Кутейкина (Катаева) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутейкина (Катаева) Александра Ивановна

Смерть
02.09.1965
Рождение ребёнка
05.09.1968

Сын: Кутейкин Андрей Борисович

Мать ребёнка: Кутейкина (Катаева) Александра Ивановна

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