Некрасов-Львов Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1894
Сын: Некрасов-Львов Петр Николаевич
Мать ребёнка: Некрасова-Львова Анна Иосифова
Рождение ребёнка
24.02.1897
Сын: Некрасов-Львов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Некрасова-Львова Анна Иосифова
Смерть
Неизвестно