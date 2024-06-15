Некрасов-Львов Николай Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов-Львов Николай Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова-Львова Анна Иосифова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.06.1894

Сын: Некрасов-Львов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Некрасова-Львова Анна Иосифова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1897

Сын: Некрасов-Львов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Некрасова-Львова Анна Иосифова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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