Першагина Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПершагина Дарья Иванова

Першагина Дарья Иванова

Место рождения

Юловка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Юловка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.02.1885

Муж: Першагин Яков Федоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1885

Мы используем куки для улучшения работы сайта.