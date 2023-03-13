Масленникова Марфа Мосева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Масленниковъ Маркелъ
Отец ребёнка: Масленниковъ Петръ
Рождение ребёнка
05.02.1784
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Масленниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Масленникова Марья
Отец ребёнка: Масленниковъ Петръ
Рождение ребёнка
19.03.1786
Дочь: Масленникова Дарья
Отец ребёнка: Масленниковъ Петръ
Рождение ребёнка
21.09.1789
Дочь: Масленникова Фекла
Отец ребёнка: Масленниковъ Петръ
Рождение ребёнка
06.02.1792
Сын: Масленниковъ Федоръ
Отец ребёнка: Масленниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Масленниковъ Василий
Отец ребёнка: Масленниковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Масленниковъ Петръ