Масленникова Марфа Мосева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Марфа Мосева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Масленниковъ Маркелъ

Отец ребёнка: Масленниковъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1784

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Масленниковъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Масленникова Марья

Отец ребёнка: Масленниковъ Петръ

Рождение ребёнка
19.03.1786

Дочь: Масленникова Дарья

Отец ребёнка: Масленниковъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1789

Дочь: Масленникова Фекла

Отец ребёнка: Масленниковъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1792

Сын: Масленниковъ Федоръ

Отец ребёнка: Масленниковъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Масленниковъ Василий

Отец ребёнка: Масленниковъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленниковъ Петръ

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