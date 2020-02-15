Моргун Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения12.04.1971
Дата смерти15.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1971
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моргун Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Моргун (Жужжалова) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Моргун (Жужжалова) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1992
Дочь: Одинокова (Моргун) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Моргун (Гжанко) Владислава
Смерть
15.02.2020
Тула, город Тула, Тульская область