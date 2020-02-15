Моргун Сергей Владимирович 12.04.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моргун Сергей Владимирович

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Место рождения

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.04.1971

Дата смерти

15.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1971

Отец: Моргун Владимир Григорьевич

Мать: Моргун (Крючкова) Любовь Сергеевна

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моргун Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Моргун (Жужжалова) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моргун Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Моргун (Жужжалова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргун (Жужжалова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргун (Гжанко) Владислава

Рождение ребёнка
19.11.1992

Дочь: Одинокова (Моргун) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Моргун (Гжанко) Владислава

Смерть
15.02.2020
Тула, город Тула, Тульская область

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