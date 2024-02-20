Тупицына, Фурсова (Иваникова?) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына, Фурсова (Иваникова?) Анна Григорьевна

Место рождения

с. Гнилуша, Бобровский уезд, Воронежская губерния?

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: (Иваникова?) Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын ?

Бракосочетание
29.06.1894

Муж: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)

Рождение ребёнка
07.01.1896

Дочь: (Фурсова) Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)

Рождение ребёнка
24.08.1897

Сын: Фурсов Александр Ильич

Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)

Рождение ребёнка
24.08.1897

Сын: Фурсов Иван Ильич

Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)

Рождение ребёнка
07.05.1899

Сын: Фурсов Георгий Ильич

Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)

Рождение ребёнка
26.04.1900

Сын: Фурсов Яков Ильич

Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)

Рождение ребёнка
26.09.1901

Дочь: (Фурсова) Пелагия Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)

Рождение ребёнка
16.03.1904

Дочь: (Фурсова) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)

Рождение ребёнка
28.09.1905

Сын: Фурсов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)

Рождение ребёнка
07.12.1906

Сын: Фурсов Петр Ильич

Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)

Рождение ребёнка
17.04.1908

Дочь: (Фурсова) Александра Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)

Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: (Фурсова) Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)

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