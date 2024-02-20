Тупицына, Фурсова (Иваникова?) Анна Григорьевна
Место рожденияс. Гнилуша, Бобровский уезд, Воронежская губерния?
Дата рождения1872
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: (Иваникова?) Григорий
Мать: не указана
Муж: Тупицын ?
Дочь: (Фурсова) Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)
Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)
Сын: Фурсов Иван Ильич
Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)
Сын: Фурсов Георгий Ильич
Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)
Сын: Фурсов Яков Ильич
Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)
Дочь: (Фурсова) Пелагия Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)
Дочь: (Фурсова) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)
Сын: Фурсов Михаил Ильич
Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)
Сын: Фурсов Петр Ильич
Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)
Дочь: (Фурсова) Александра Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)
Дочь: (Фурсова) Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)