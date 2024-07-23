Гормачев Гавриил Киприянович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
По РС8
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: не указана
по РС9
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гормачев Петр Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Гормачев Гавриил Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
по РС9
Смерть
1832
По РС8