Гормачев Гавриил Киприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гормачев Гавриил Киприянович

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
По РС8
Рождение ребёнка
1790

Сын: Гормачев Аким Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
по РС9
Рождение ребёнка
1813

Сын: Гормачев Петр Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Гормачев Гавриил Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
по РС9
Смерть
1832
Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
По РС8

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