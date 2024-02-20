Барабаш Трандафил Алексеевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1858
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
02.11.1881
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1881г.,лист-35,зап.-11
Рождение ребёнка
23.08.1883
Дочь: Феодора Трандафилова
Мать ребёнка: Барабаш Магдалина Афанасьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1883г.,лист-104,зап.-10
Рождение ребёнка
11.07.1885
Дочь: Кириакия Трандафиловна
Мать ребёнка: Барабаш Магдалина Афанасьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1885г.,лист-187,зап.-30
Рождение ребёнка
14.02.1890
Дочь: Мария Трандафиловна
Мать ребёнка: Барабаш Магдалина Афанасьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-50,зап.-10
Рождение ребёнка
02.01.1893
Сын: Барабаш Афанасий Трандафилович
Мать ребёнка: Барабаш Магдалина Афанасьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-197,зап.-1
Смерть
Неизвестно