Барабаш Трандафил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарабаш Трандафил Алексеевич

Барабаш Трандафил Алексеевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Барабаш Алексей Трандафилович

Мать: Барабаш Елизавета Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
02.11.1881

Жена: Барабаш Магдалина Афанасьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1881г.,лист-35,зап.-11
Рождение ребёнка
23.08.1883

Дочь: Феодора Трандафилова

Мать ребёнка: Барабаш Магдалина Афанасьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1883г.,лист-104,зап.-10
Рождение ребёнка
11.07.1885

Дочь: Кириакия Трандафиловна

Мать ребёнка: Барабаш Магдалина Афанасьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1885г.,лист-187,зап.-30
Рождение ребёнка
14.02.1890

Дочь: Мария Трандафиловна

Мать ребёнка: Барабаш Магдалина Афанасьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-50,зап.-10
Рождение ребёнка
02.01.1893

Сын: Барабаш Афанасий Трандафилович

Мать ребёнка: Барабаш Магдалина Афанасьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-197,зап.-1
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close