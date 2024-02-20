Корсунова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсунов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсунов Алексей Александрович

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