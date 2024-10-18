Покрывалова (Аманова) Любовь Степановна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Покрывалова (Аманова) Любовь Степановна

Место рождения

Пронск

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Аманов Стефан Анфимов

Мать: Аманова Марья Флоровна(Фроловна?)

Пронск
Рождение ребёнка
1875

Сын: Покрывалов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Покрывалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1879

Сын: Покрывалов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Покрывалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Белинская (Покрывалова) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Покрывалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Покрывалова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Покрывалов Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно

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