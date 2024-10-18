Покрывалова (Аманова) Любовь Степановна
Место рожденияПронск
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Пронск
Рождение ребёнка
1875
Сын: Покрывалов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Покрывалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Покрывалов Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Покрывалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Белинская (Покрывалова) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Покрывалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Покрывалова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Покрывалов Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно