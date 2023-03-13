Познякова Пелагея Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Познякова Пелагея Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Позняковъ Василий

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Лебедкова Анна

Отец ребёнка: Позняковъ Василий

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Позняковъ Василий

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Позняковъ Василий

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Позняковъ Василий

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