Познякова Пелагея Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Позняковъ Василий
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Лебедкова Анна
Отец ребёнка: Позняковъ Василий
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Позняковъ Василий
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Позняковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Позняковъ Василий