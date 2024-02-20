Корсун Иоанн Емельянович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения19.04.1742
Дата смерти25.04.1742
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1742
Отец: Корсун Емельян Тихонович
Мать: Корсунова 1-Й Брак
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
25.04.1742
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука