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Корсун Иоанн Емельянович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

19.04.1742

Дата смерти

25.04.1742

Пол

Мужской

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1742

Отец: Корсун Емельян Тихонович

Мать: Корсунова 1-Й Брак

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
25.04.1742
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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