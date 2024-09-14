Шеляпина Авдотья Ильина 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеляпина Авдотья Ильина

Место рождения

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеляпин Спиридон Николаев

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шеляпин Никита Спиридонов

Отец ребёнка: Шеляпин Спиридон Николаев

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шеляпин Егор Спиридонов

Отец ребёнка: Шеляпин Спиридон Николаев

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Шеляпина Авдотья Спиридонова

Отец ребёнка: Шеляпин Спиридон Николаев

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шеляпина Василиса Спиридонова

Отец ребёнка: Шеляпин Спиридон Николаев

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шеляпина Дарья Спиридонова

Отец ребёнка: Шеляпин Спиридон Николаев

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Шеляпина Аксинья Спиридонова

Отец ребёнка: Шеляпин Спиридон Николаев

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шеляпин Василий Спиридонов

Отец ребёнка: Шеляпин Спиридон Николаев

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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