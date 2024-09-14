Шеляпина Авдотья Ильина
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шеляпин Никита Спиридонов
Отец ребёнка: Шеляпин Спиридон Николаев
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Шеляпин Спиридон Николаев
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Шеляпина Авдотья Спиридонова
Отец ребёнка: Шеляпин Спиридон Николаев
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шеляпина Василиса Спиридонова
Отец ребёнка: Шеляпин Спиридон Николаев
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шеляпина Дарья Спиридонова
Отец ребёнка: Шеляпин Спиридон Николаев
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Шеляпина Аксинья Спиридонова
Отец ребёнка: Шеляпин Спиридон Николаев
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шеляпин Василий Спиридонов
Отец ребёнка: Шеляпин Спиридон Николаев
Смерть
Неизвестно