Ефросинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Алексеев Петр Никитич
1903 О родившихся Гремячка 4 176 1146 Иван Петр Никитин Алексеев Ефросинья Тимофеева
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Алексеева) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Алексеев Петр Никитич
1908 О родившихся Гремячка 4 176 1351 Ольга Петр Никитин Алексеев Ефросинья Тимофеева
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Алексеев Петр Никитич
1910 О родившихся Гремячка 4 176 1456 Анна Петр Никитин Алексеев Ефросинья Тимофеева
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Алексеев Петр Никитич
1911 О родившихся Гремячка 4 176 1458 Михаил Петр Никитин Алексеев Ефросинья Тимофеева
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Алексеев Петр Никитич
1913 О родившихся Гремячка 4 176 1602 Симеон Петр Никитин Алексеев Ефросинья Тимофеева умер в младенчестве
Смерть
Неизвестно