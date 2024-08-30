Ефросинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Петр Никитич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Алексеев Иван Петрович

Отец ребёнка: Алексеев Петр Никитич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1903 О родившихся Гремячка 4 176 1146 Иван Петр Никитин Алексеев Ефросинья Тимофеева
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Алексеева) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Алексеев Петр Никитич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1908 О родившихся Гремячка 4 176 1351 Ольга Петр Никитин Алексеев Ефросинья Тимофеева
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Алексеев Петр Никитич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1910 О родившихся Гремячка 4 176 1456 Анна Петр Никитин Алексеев Ефросинья Тимофеева
Рождение ребёнка
1911

Сын: Алексеев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Алексеев Петр Никитич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1911 О родившихся Гремячка 4 176 1458 Михаил Петр Никитин Алексеев Ефросинья Тимофеева
Рождение ребёнка
1913

Сын: Алексеев Семен Петрович

Отец ребёнка: Алексеев Петр Никитич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1913 О родившихся Гремячка 4 176 1602 Симеон Петр Никитин Алексеев Ефросинья Тимофеева умер в младенчестве
Смерть
Неизвестно

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