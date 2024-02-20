Карбузанов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кирпиченко Владимир Матвеевич
Мать ребёнка: Кирпиченко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирпиченко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирпиченко Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно