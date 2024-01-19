Суслова (Баженова-Пенькова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1914
Сын: Суслов Владимир (Куприян) Иванович
Отец ребёнка: Суслов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суслов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суслов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суслова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Суслов Иван
Смерть
Неизвестно