Суслова (Баженова-Пенькова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Баженова-Пенькова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1914

Сын: Суслов Владимир (Куприян) Иванович

Отец ребёнка: Суслов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Суслов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Федор Иванович

Отец ребёнка: Суслов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суслова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Суслов Иван

Смерть
Неизвестно
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