Антонов Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Рождение ребёнка
27.05.1901
Сын: Антонов Александр Александрович
Мать ребёнка: (Розанова) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Антонов Владимир Александрович
Мать ребёнка: (Розанова) Елизавета Петровна