Антонов Александр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Александр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1871

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Рождение ребёнка
27.05.1901

Сын: Антонов Александр Александрович

Мать ребёнка: (Розанова) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Антонов Владимир Александрович

Мать ребёнка: (Розанова) Елизавета Петровна

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