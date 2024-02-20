(Делиева) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Делиева) Анастасия Михайловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1871

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Делиева Михаил Михайлович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1873
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