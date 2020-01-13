Тараш Серги Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1948
Дата смерти13.01.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тараш Серги Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
08.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тараш Серги Александр Сергеевич
Мариуполь, Украина
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.2020
Украина г Мариуполь Донецкая обл