Скорый Михей Антонович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Скорый Антон Павлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.01.1919
Жена: Скорая Вера Андреевна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно