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Скорый Михей Антонович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Скорый Антон Павлович

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.01.1919

Жена: Скорая Вера Андреевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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