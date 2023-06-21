Косолапова (Коцарь) Диана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапова (Коцарь) Диана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Коцарь Михаил

Мать: (Богомолова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косолапов Юрий

Отец ребёнка: Косолапов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косолапов Геннадий

Рождение ребёнка
1970

Сын: Косолапов Сергей

Отец ребёнка: Косолапов Геннадий

Рождение ребёнка
1970

Сын: Косолапов Александр

Отец ребёнка: Косолапов Геннадий

Смерть
2015

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