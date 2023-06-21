Косолапова (Коцарь) Диана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Коцарь Михаил
Мать: (Богомолова) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косолапов Юрий
Отец ребёнка: Косолапов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косолапов Геннадий
Рождение ребёнка
1970
Сын: Косолапов Сергей
Отец ребёнка: Косолапов Геннадий
Рождение ребёнка
1970
Сын: Косолапов Александр
Отец ребёнка: Косолапов Геннадий
Смерть
2015